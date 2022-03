Após a ofensiva russa, numa tentativa de tomar controlo do espaço em Hostomel, perto de Kiev, as forças ucranianas conseguiram abater três do helicópteros russos, adiantou nas redes sociais o conselheiro para o ministro do Interior, Anton Herashchenko.



De acordo com o responsável, as forças nacionais estão a combater naquele local para evitar a tomada do espaço aéreo.

Ver comentários