Vice-presidente do Brasil descola-se de Bolsonaro e condena invasão da Ucrânia

Num gritante contraste com o presidente Jair Bolsonaro, que até à noite desta quinta-feira não se tinha pronunciado sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, onde na semana passada classificou o presidente russo, Vladimir Putin, como um expoente da paz, o vice-presidente do Brasil, general Hamiltom Mourão, afirmou não ser verdade que o país esteja numa posição de neutralidade em relação ao conflito entre os dois países do leste da Europa. Descolando-se totalmente de Bolsonaro, Mourão afirmou que o Brasil não concorda com a invasão feita pela Rússia à Ucrânia ao amanhecer desta quinta-feira, deflagrando o confronto militar que a diplomacia internacional tentou evitar em vão nas últimas semanas.

"O Brasil não está neutro. Nós deixamos muito claro que respeitamos a soberania da Ucrânia, então o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano.", Declarou o vice-presidente brasileiro a jornalistas em Brasília.

Mourão recusou no entanto comentar a declaração feita pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada durante um encontro em Moscovo com o presidente russo, Vladimir Putin, de que o Brasil é solidário à Rússia, o que causou grande constrangimento à diplomacia brasileira. O general disse que, como vice-presidente, não pode comentar afirmações feitas pelo presidente do país, mas que a posição do Brasil é bem clara.

"O Brasil tem tomado posicionamento claro dentro da ONU, defendendo o respeito aos princípios básicos do direito internacional de não intervenção em outros países, de assegurar a soberania. Mas, por enquanto, não temos mais nenhuma coisa a fazer além disso. Vamos ver o que vai emergir das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque, se não, a própria ONU perde a sua razão de ser.",completou o governante.