"Violou-me e matou o meu marido": Relatos de violações de mulheres ucranianas aumentam todos os dias

Anna (nome fictício), de 50 anos, foi uma das vítimas de violações por soldados russos durante as ocupações das cidades ucranianas.Segundo contou à BBC, Anna foi violada a 7 de março por um homem jovem e magro que parecia ser um militar da Chechénia que se tinha aliado às tropas russas."Enquanto me violava, entraram mais quatro soldados. Pensei que estava tudo perdido. Mas eles levaram-no. Nunca mais o vi", contou. Anna acredita que foi salva por uma outra unidade de soldados russos. O marido levou vários tiros no abdómen quando tentava salvar a mulher e, sem poder ir ao hospital, acabou por morrer dois dias depois do ataque.Oksana, uma vizinha, disse ao canal de televisão britânico que o espelho tinha sido ali deixado por soldados russos que encontraram o corpo da mulher e a enterraram. "Eles [soldados russos] disseram-me que ela tinha sido violada, que a garganta tinha sido cortada e que sangrou até à morte. Disseram-me que havia muito sangue". A mulher acabou enterrada no jardim da casa.De Bucha chegam mais notícias de vítimas de violações por soldados russos. Lyudmyla Denisova, Provedora dos Direitos Humanos da Ucrânia, diz que estão a documentar vários casos deste tipo."Cerca de 25 mulheres, entre os 14 e 24 anos, foram sistematicamente violadas durante a ocupação de uma cave, em Bucha. Nove delas estão grávidas", contou. "Os soldados russos disseram-lhes que as violariam ao ponto de não quererem contacto sexual com nenhum homem, para as impedir de ter filhos ucranianos".Denisova diz que a Ucrânia quer que seja criado um tribunal especial pelas Nações Unidas para julgar Vladimir Putin por crimes de guerra, incluindo violações.