"Vivi a Segunda Guerra Mundial e agora temos isto": Idosa de 87 anos foge da guerra na Ucrânia

Tetyana Vatazho tem 87 anos e a guerra na Ucrânia obriga-a a lembrar-se do que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. "Quando era uma criança, vivi a Segunda Guerra Mundial. E agora temos isto", disse ao The Independent, apoiando-se às moletas, após ter conseguido fugir para a Polónia.



Com ela foi também Zhanna Zabrodska, uma amiga de 85 anos. Fugiram ambas de Kharkiv numa viagem que durou mais de dois dias. As filhas, Veronica e Vita, acompanharam-nas, bem como os gatos de ambas.







Tetyana e Zhanna têm, entre outras doenças, graves deficiências, diabetes e problemas de audição mas encontraram na vontade de sobreviver uma força adicional. Estão neste momento em segurança na Polónia mas ainda não sabem qual será o próximo destino.