Zelensky admite que Ucrânia não está pronta para ofensiva contra a Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu, esta quinta-feira em entrevista à BBC, que a Ucrânia não está pronta para uma ofensiva contra a Rússia."Temos de esperar. Ainda precisamos de mais tempo", disse.Segundo o presidente da Ucrânia as forças armadas do país em guerra aguardam apoio militar prometido por outros países."Com o que temos podemos ir em frente e eu acho que teríamos sucesso. Mas iríamos perder muita gente e isso é inaceitável", acrescentou.Confrontado com a hipótese de a Ucrânia perder o apoio dos Estados Unidos da América, caso Joe Biden não seja reeleito em 2024, Zelensky desvalorizou e apontou para um futuro ainda incerto. "Quem sabe onde estaremos nessa altura?", questionou.