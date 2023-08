Duas carteiristas detidas por furto a peregrina em Lisboa

Duas mulheres, com 34 e 41 anos, foram detidas em flagrante delito, esta quinta-feira, pelo crime de furto por carteirista na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

De acordo com um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), as suspeitas que furtaram do interior da mochila da vítima, uma peregrina de 63 anos que visitava a capital no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), "vários documentos, dois anéis de ouro, um telemóvel e 312 euros em numerário". Estima-se que, no total, o crime pudesse causar à lesada um prejuízo de cinco mil euros.

"No momento do furto encontravam-se em policiamento preventivo Polícias das Equipas Especializadas no Furto por carteirista, que assistiram ao furto e de imediato detiveram os suspeitos e apreenderam os objetos furtados", pode ler-se no comunicado da fonte de autoridade.



A detenção foi efetuada por uma equipa conjunta especializada no furto por carteirista da PSP e da Europol no âmbito da cooperação para o evento JMJ de 2023.