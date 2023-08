Filas para as casas de banho ao nascer do dia no Parque Tejo

O despertar dos milhares de jovens que pernoitaram no Parque Tejo, em Lisboa, ainda se fazia às 06h30, mas à medida que iam acordando alongavam-se as filas para as casas de banho, algumas com várias dezenas de pessoas.

Quem percorresse este domingo o Parque Tejo, por estes dias rebatizado Campo da Graça, durante o nascer do sol, encontrava muitos jovens ainda a acordar, outros já a arranjarem-se para o último dia da Jornada Mundial da Juventude, mas a maioria ainda a dormir.

Perto das 07h00, Cristina era uma das muitas peregrinas à espera para ir à casa de banho. "Estou aqui há dez minutos", contou à Lusa a jovem espanhola, sublinhando que aquele tem sido o pior aspeto da organização, porque a esmagadora maioria dos peregrinos dividiam-se entre dois corredores de casas de banho, colocados em lados opostos do recinto.

"Já ontem [sábado] foi assim", constatou Cristina, que pernoitou no Parque Tejo, depois da vigília celebrada pelo Papa. Só dormiu uma hora, contou, mas passou a noite a conviver com os colegas.

Pelo contrário, Daniel e Clarisse dormiram a noite toda. "A música embalou-nos, acho que adormecemos por volta das 23:00 e acordamos há pouco tempo", disse a voluntária francesa que dormiu entre os peregrinos. Apesar de algum frio durante a noite, que contrastou com o calor intenso do dia anterior, sentem-se revigorados. "E conseguirmos acordar a tempo de ver este nascer do sol valeu muito a pena. Está muito bonito", disse o jovem espanhol.

A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa termina este domingo e a missa das 09:00 é a última cerimónia presidida pelo Papa com todos os jovens que participaram neste encontro.