O primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) ficou ensombrado por uma tragédia a envolver um grupo de peregrinos croatas na praia de Carcavelos, Cascais. Um dos elementos do grupo, de 21 anos, deu um mergulho no mar, mas embateu com a cabeça e ficou logo imobilizado. Teve de ser retirado da água pelos nadadores-salvadores e depois assistido pelos bombeiros, uma vez que não tinha qualquer reação.









