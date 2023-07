‘Snipers’ e elite da PSP protegem Papa de atentado na JMJ

O cenário de um ataque ao Papa durante a Jornada Mundial da Juventude não está excluído do plano geral de segurança montado para este evento, que decorre já na próxima semana, em Lisboa.



Estão destacados dez mil agentes da PSP para garantir a proteção ao Sumo Pontífice.



“A polícia tem um plano em que estão desenhadas várias ameaças e para cada um dos cenários temos um protocolo de atuação quer para a proteção do Papa quer para a defesa de todas as pessoas que vão participar na Jornada.









