O judoca inglês era completamente dedicado à modalidade.Em 2002 ganhou a medalha de ouro do jogos da Commonwealth e três anos depois repetiu o ouro na categoria de 60 kg no campeonato do Mundo de Judo.Em 2006 conquista o título europeu e em 2007 a Taça do Mundo. Foi aos Jogos Olímpicos de 2008 e retirou-se da competição em 2011.Foi encontrado morto numa colina perto de East Shropshire. A Polícia está a investigar.