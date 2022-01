Atriz da série ‘Lei e Ordem’ e cunhada de Marilyn Monroe, estreou-se no mundo do espetáculo em 1945, como protagonista de uma produção de ‘Romeu e Julieta’. Em 1969 substituiu Katharine Hepburn no papel de Coco Chanel no musical ‘Coco’, em cena até 1970. De nome próprio Joan Maxine Miller, nascida em Nova Iorque, EUA, a morte da irmã do dramaturgo Arthur Miller aconteceu terça-feira, durante o sono, na sua casa em Manhattan.