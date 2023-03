João da Silva Cascão (1940-2023)

Natural da Figueira da Foz, o compositor, músico e maestro esteve ligado à Gala dos Pequenos Cantores. Durante vários anos a iniciativa foi realizada no casino local e teve o suporte musical da orquestra residente sob a direção do maestro, reforçada para os ensaios e espetáculos finais.



Integrou a orquestra do maestro Santos Rosa e percorreu o mundo como pianista. Viveu na Rodésia, formou o seu próprio grupo musical e ‘Nossa Senhora do Fado’, gravado por Ricardo Barreto, é um dos seus temas mais conhecidos. Tinha 83 anos.