A sua voz era inconfundível e muito requisitada para documentários e anúncios de televisão. Mas foi no palco, com a Royal Shakespeare Company, que mostrou todo o seu talento como ator.



Nasceu em Birmingham em abril de 1942 e licenciou-se em Cambridge. Participou em várias séries de televisão e não resistiu ao apelo do cinema, participando em filmes como ‘Notting Hill’, ‘Tróia’, ‘O Gladiador’, entre outros.