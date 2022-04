Fundador do grupo espanhol La Unión, não resistiu a um cancro da laringe e morreu, no domingo, aos 60 anos.O guitarrista formou a banda em 1982, em Madrid, tendo como exemplo uma estética mais próxima dos chamados ‘novos românticos’ do Reino Unido.O triunfo em Espanha surgiu através de temas como ‘Hombre Lobo en París’ e ‘Sildavia’, entre outros, que levaram o conjunto a vender mais de dois milhões de discos.