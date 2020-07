Músico americano foi o solista em destaque no tema ‘Runaway’, hit de 1961 de Del Shannon, no qual utilizou a sua invenção, o Musitron, um teclado eletrónico que pode ser considerado o predecessor do sintetizador.



Na infância aprendeu a tocar acordeão e piano, e em 1959 foi apresentado a Charles Westover, que ficou conhecido como Del Shannon e o convidou a integrar o seu grupo. Causas da morte não foram divulgadas.