Nascido em São Paulo, Brasil, o ator foi, nos anos 90, um dos principais galãs da rede Globo, destacando-se em ‘Anos Rebeldes’ (1992) e ‘Fera Ferida’ (1993) antes de se transferir para a SBT, onde trabalhou em produções como ‘Os Ossos do Barão’ (1997) e ‘Pícara Sonhadora’ (2001). O último trabalho do artista, também com formação em canto e dança, foi a série ‘Cidade Invisível’ (2021), da Netflix. Lutava, há anos, contra um cancro na boca.