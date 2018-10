Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

18 separatistas no banco dos réus na Catalunha

Supremo Tribunal leva a julgamento todos os acusados.

Por Ricardo Ramos | 10:53

O Supremo Tribunal espanhol decidiu ontem levar a julgamento todo os 18 dirigentes independentistas catalães acusados pela organização do referendo ilegal de outubro de 2017 e pela proclamação unilateral de independência que se lhe seguiu.



Entre os visados estão o antigo vice-líder do governo catalão Oriol Junqueras e os ex-conselheiros Joaquín Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva e Dolors Bassa, acusados por rebelião e desvio de fundos, bem como a antiga presidente do Parlamento Carme Forcadell, o ex-líder da ANC, Jordi Sànchez, e o ex-presidente do Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que respondem apenas por rebelião.



Além destes, que estão em prisão preventiva, vão ainda a julgamento outros nove ex-conselheiros e deputados catalães acusados de desobediência e desvio de fundos.



O julgamento começa em janeiro.