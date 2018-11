Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron manifesta "vergonha" por protestos violentos

Protestos violentos em vários locais de França já contam com 130 detenções, das quais 42 em Paris.

19:59

O Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou este sábado "vergonha" pela violência que marcou os protestos dos "coletes amarelos", nomeadamente em Paris, denunciando os que "agrediram" as forças da ordem e outros cidadãos.



"Obrigado às nossas forças da ordem pela sua coragem e profissionalismo. Vergonha para aqueles que os agrediram e também atacaram outros cidadãos e jornalistas. Vergonha para os que tentaram intimidar os eleitos. Não há espaço para esta violência na República", escreveu o Chefe de Estado francês na rede social Twitter.



Nos Campos Elísios, em Paris, a polícia tentou controlar os manifestantes através do lançamento de granadas de gás lacrimogéneo, com canhões de água e perímetros de segurança.



Antes desta declaração, o palácio presidencial não tinha divulgado qualquer comentário sobre este novo dia de protesto do movimento "coletes amarelos", que exige a anulação do aumento dos impostos sobre os combustíveis e medidas para repor o poder de compra.



O ministro do Interior, Christophe Castaner, falou à imprensa para denunciar os protestos violentos em vários locais de França, com 130 detenções, das quais 42 em Paris.



Segundo os últimos dados divulgados pelo ministro do Interior, este sábado à tarde foram registados exatamente 106.301 manifestantes com "coletes amarelos" em toda a França, quando há uma semana eram 282.710.