Papa eleva Díli a arquidiocese e cria nova província eclesiástica

O Papa Francisco criou a Província Eclesiástica de Díli, em Timor-Leste, e nomeou o bispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva, como primeiro arcebispo metropolitano, anunciou esta quarta-feira o Vaticano.Segundo o boletim da Santa Sé, a nova Província Eclesiástica de Díli abrange as dioceses de Díli, Baucau e Maliana, que têm mais de 1,2 milhões de católicos e 110 sacerdotes diocesanos, distribuídos por 62 paróquias.Nascido em Venilale há 51 anos, o salesiano Virgílio do Carmo da Silva foi ordenado padre em 1998 e foi nomeado bispo de Díli em 2016.A partir de agora passa a ser o arcebispo da arquidiocese-sede da Província Eclesiástica de Díli.De acordo com a agência Ecclesia, a decisão do Papa Francisco segue-se à criação da diocese de Maliana, em 2010, e da Conferência Episcopal Timorense, aprovada pela Santa Sé em março de 2012.O líder da Igreja Católica recebeu os bispos timorenses no Vaticano em 2014.A diocese de Díli foi criada em 1940, autonomizando-se de Macau.Em 1976, após a invasão indonésia, Díli passou para a tutela direta de Roma e em 1996 foi criada a diocese de Baucau.