Pelé internado em hospital de São Paulo

O ex-jogador de futebol Pelé, de 82 anos, está internado desde a passada terça-feira para para ajustar a medicação no combate a um tumor no cólon. O anúncio foi feito por uma das filhas da estrela, Kely Nascimento, que revelou não existir "nenhuma emergência" em relação ao estado de saúde do pai

A filha do melhor jogador brasileiro de todos os tempos e considerado por muitos o melhor de sempre a nível mundial, reagiu na sua conta no Instagram, com o objetivo de esclarecer e depois de algum alarme na imprensa em relação ao estado de Pelé.

Na terça-feira, a ESPN Brasil informou que Pelé foi levado para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, "com um quadro de inchaço por todo o corpo" e que o antigo jogador ainda apresentaria uma "insuficiência cardíaca descompensada".

"Realmente e honestamente, apreciamos a preocupação e o amor", acrescentou a filha de Pelé, enquanto o hospital, contactado pela Associated Press, não quis fazer comentários.

Segundo a Globo, a antiga estrela já tinha estado hospitalizada, em fevereiro, para dar continuidade ao tratamento de um tumor no cólon.