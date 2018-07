Perda de pressão em avião da Ryanair leva mais de 30 passageiros ao hospital

Aparelho que seguia da Irlanda para a Croácia teve de aterrar de emergência em Frankfurt.

12:42

"De acordo com o procedimento padrão, a tripulação implantou máscaras de oxigênio e iniciou uma descida controlada", afirmou a companhia aérea, através de comunicado citado pela agência Reuters. A Ryanair avançou que o avião "aterrou de forma normal" e que apenas um pequeno número de pessoas recebeu atendimento médico como forma de precaução, segundo avança a mesma fonte. 33 dos 189 passageiros a bordo foram hospitalizados, devido a perdas de sangue nos ouvidos, afirmou o porta-voz da polícia alemã, concluindo que alguns dos passageiros ainda estão a receber tratamento no decorrer damanhã deste sábado. A companhia aérea confirmou que o voo de Frankfurt para Zadar deverá acontecer ainda este sábado, pelo que alguns passageiros terão decidido não prosseguir a viagem, segundo avança a mesma fonte. A Ryanair, que voa em 37 países e transportou cerca de 130 milhões de passageiros no ano passado, é a maior companhia aérea da Europa em número de passageiros, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Os motivos deste incidente ainda não foram confirmados.

Trinta e três passageiros da Ryanair foram hospitalizados, alguns com perdas de sangue nos ouvidos, depois de um avião que seguia de Dublin com destino a Zadar, na Croácia, ter perdido a pressão de oxigénio na cabine, fazendo uma aterragem de emergência no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, esta sexta-feira.