90% dos doentes em cuidados intensivos nos hospitais britânicos não estão vacinados contra Covid, revela Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico falou esta terça-feira aos jornalistas sobre a evolução da pandemia de Covid. Num dia em que o país bateu um novo recorde de casos de Covid-19, Boris Johnson apela à vacinação, reforçando que 90% dos doentes em cuidados intensivos nos hospitais britânicos não estão vacinados contra a Covid.O Reino Unido registou mais 218.724 casos de infeção com covid-19, um novo recorde diário, pela primeira vez acima dos 200.000, e 48 mortes, de acordo com o quadro de dados oficiais hoje atualizado.No entanto, este valor inclui um período de quatro dias para a Irlanda do Norte e de dois dias para o País de Gales, devido ao atraso no processamento durante o Ano Novo, cujo feriado foi celebrado na segunda-feira.Nos últimos sete dias, entre 29 de dezembro e 04 de janeiro, a média diária foi de 181.411 casos e de 130 mortes, o que corresponde a uma subida de 50,9% no número de infeções e de 51,8% no número de mortes relativamente aos sete dias anteriores.