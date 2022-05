A Barbie também ouve mal: Apresentada a primeira boneca com aparelho auditivo

View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

A Mattel, fabricante da Barbie, anunciou que vai lançar a primeira boneca que usa aparelho auditivo, afirmou a CBS News. O brinquedo faz parte de uma linha que celebra a diversidade e estará disponível para venda em junho.A empresa fez o anúncio em um comunicado, esta quarta-feira, dizendo que a boneca foi feita para que as crianças com problemas de audição se possam sentir representadas. A nova coleção é a mais inclusiva e diversificada até agora.“É importante que as crianças se vejam refletidas no produto e sejam encorajadas a brincar com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entender e celebrar a importância da inclusão”, declarou Lisa McKnight, vice-presidente executiva da Mattel.A linha inclui outras condições, tendo um Ken com vitiligo, doença onde a pele aparece manchada, uma Barbie que usa cadeira de rodas e bonecos masculinos menos musculados que o Ken original.O Instagram da Barbie partilhou uma imagem da boneca.