A história emocionante da menina que acordou do coma com a mãe a tocar piano

Miranda Meldrum sofreu uma hemorragia cerebral quando tinha 13 anos.

Miranda Meldrum, de 14 anos, acordou do coma um ano depois enquanto a mãe tocava piano.



A menina tinha apenas 13 anos quando começou a sentir fortes dores de cabeça, falta de audição e dificuldades em se movimentar. Foi levada para o hospital pelos pais e sujeita a uma cirurgia de risco, segundo o Mirror.



Foi essa mesma operação que a deixou com a síndrome de encarceramento, uma condição que a deixa com a mente presa dentro do corpo paralisado.



Os médicos informaram a mãe que não se esperava o melhor para a menina mas esta nunca desistiu de estimular Miranda. Começou a tocar piano para a menina com a ajuda do pai, que muitas vezes acompanhava os temas com a guitarra. Tocavam músicas como 'Bring Me To Life' dos Evanescence.



E a verdade é que um ano depois, a pequena Miranda começou a mexer os braços, os olhos e a falar. A jovem conta agora que quando esteve presa no próprio corpo esteve sempre consciente do que se passava a sua volta, mas revela que quando pensava em mexer-se, não conseguia.



Miranda terá agora aulas de canto e em novembro irá regressar à escola.