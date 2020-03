A imagem de uma menina combalida no funeral de um amigo que está a comover o mundo

Uma criança foi fotografada visivelmente triste no funeral de um menino de três anos, no passado mês de fevereiro, na Austrália.

A expressão triste da menina, enquanto olha para baixo, captou a atenção do fotógrafo. No fundo da imagem, é possível ver o carro funerário que transportou o caixão da criança. O funeral ocorreu em memória de um menino com três anos que morreu depois de ter sido esquecido num autocarro escolar durante seis horas

Malik Namok-Malamoo foi encontrado no chão no banco de trás do autocarro do seu infantário depois de ter sido recolhido pelo serviço da casa dos pais, na manhã do dia 18 de fevereiro.



O corpo da criança foi encontrado pelo diretor do infantário, que juntamente com uma funcionária, foram acusados de homicídio.

A família e os amigos do menino reúniram-se num funeral emocionado, que contou com a presença de cerca de 500 pessoas.

O caixão estava decorado com flores coloridas e balões em tons de azul, tendo sido levado para a funerária ao som da música tradicional das Ilhas Estreito de Torres, na Austrália.