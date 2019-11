"Mamã e papá estão mais perto do que eu pensava". Foi esta a mensagem deixada aos pais de Maddie numa publicação no Facebook. Um internauta criou um perfil falso fazendo-se passar pela menina britânica, que desapareceu na praia da Luz, no Algarve, e publicou uma fotografia tirada aos pais de Maddie num restaurante em Glasgow, na Escócia.Kate e Gerry McCann foram insultados e fonte próxima da família afirma que ficaram devastados com a pessoa "lunática" que se fez passar pela filha desaparecida há mais de 12 anos.

As fotos do casal, de 51 anos, foram tiradas no restaurante Beijing Banquet, nos arredores de Glasgow, enquanto estavam com um grupo de amigos.

Os McCann surgem desprevenidos com pratos de comida a regressar à mesa onde estavam. Uma fonte da família disse ao jornal britânico Sun: "Kate e Gerry estão chocados e tristes por alguém poder descer tão baixo".

"Eles acham isso desprezível", acrescentou ainda uma fonte próxima da família. "É cruel, insensível e irracional", conclui.

Madeleine tinha apenas três anos quando desapareceu de um resort de férias português a 3 de maio de 2007.