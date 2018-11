Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova teoria sobre desaparecimento de Maddie é “um insulto”

Pais da menina consideram "ridícula" a teoria agora investigada pela polícia britânica.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Kate e Gerry McCann, pais de Maddie, a menina inglesa desaparecida em maio de 2007, na altura com três anos, na praia da Luz, Algarve, consideram "um insulto" e "ridícula" a teoria agora investigada pela polícia britânica de que a criança acordou à noite e saiu do apartamento à procura dos pais, que jantavam com amigos num restaurante a mais de 100 metros.



O casal voltou a manifestar "a certeza" de que Maddie foi raptada. "Havia persianas pesadas que seriam impossíveis de abrir por uma criança", disse à imprensa inglesa uma fonte próxima da família.



Kate e Gerry chegaram a ser suspeitos e constituídos arguidos, no entanto o caso foi arquivado.