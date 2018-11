Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigadores acreditam que Maddie morreu atropelada ao procurar pais

Ingleses crêm que corpo foi levado por condutor.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

A polícia britânica afirma estar a investigar duas novas pistas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, na Praia da Luz, Lagos, em 2007. Os inspetores voltaram a analisar a teoria de que a criança saiu sozinha do apartamento de férias, onde estava a dormir com os irmãos, para procurar os pais, que estavam a jantar com amigos num restaurante. Acreditam que pode ter morrido atropelada.



Segundo o jornal britânico The Sun, a polícia britânica informou agora os pais de Maddie que segue "duas novas e importantes linhas de investigação".



O jornal avança que a Scotland Yard falou recentemente com as autoridades portuguesas sobre a tese de que a menina saiu da casa de férias, após ter dado por falta dos pais, e apontam um cenário já no exterior – que Maddie terá sido atropelada fatalmente por um condutor, alcoolizado, que transportou e largou o corpo noutro local.



PORMENORES

Cenário investigado

Esta hipótese já tinha sido analisada pelas polícias britânica e portuguesa, ao longo da investigação ao desaparecimento da criança, vista pela última vez, quando tinha três anos, no quarto da casa de férias.



Reunião em Portugal

Segundo o ‘The Sun’, houve uma reunião na Procuradoria-Geral da República, que contou com o procurador de Portimão, responsável pela investigação em Portugal. A operação Grange - o nome da investigação inglesa - já recebeu mais de 13 milhões de euros do governo britânico.