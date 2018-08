A teoria bizarra sobre o filme da Branca da Neve que promete arruinar infâncias

Artigo baseado em teoria de um fã sugere que o príncipe encantado é na realidade um anjo da morte.

É o primeiro da longa lista dos clássicos da Disney: O filme 'Branca de Neve e os Sete Anões' atravessou gerações infantis e adultas, fazendo parte do imaginário de milhões de crianças em todo o mundo. Mas agora, uma nova teoria criada por um fã e difundida pelo Buzzfeed promete arruinar a imagem construída à volta do 'conto de fadas' que estreou em 1937 e que se tornou intemporal.Matt Morgan deixou um comentário num artigo do Buzzfeed onde alega que o apaixonado príncipe da Branca de Neve é na realidade um 'anjo da morte'. O fã justifica esta afirmação dizendo que a primeira vez que o prínicpe aparece no filme, a Branca de Neve surge mal vestida e descuidada junto a um poço. Quando a ouve cantar, este aproxima-se. A princesa foge e corre para dentro do castelo. Matt alega que esta fica com medo, e não com timidez como a história sugere, por ter visto o seu primeiro vislumbre de morte.A explicação estende-se ao aparecimento da imagem de uma pomba branca, que Matt interpreta como sendo um símbolo da alma a voar para fora do corpo da princesa. Mas a teoria não fica por aqui.No final do filme, quando o príncipe chega montado no seu cavalo branco para beijar a Branca de Neve, que jaz numa cama rodeada pelos sete anões, após morrer envenenada pela maçã que a madrasta lhe ofereceu, Matt sugere que este não o acorda da morte. "O príncipe na realidade dá-lhe o beijo da morte e rouba a sua respiração", explica.Por último, a imagem do castelo que surge como último plano do filme, representa a chegada da Branca de Neve ao reino do paraíso. O Buzzfeed ainda refere o facto do príncipe não ter um nome na história, sendo comummente referido como apenas o "Príncipe".A teoria está a gerar controvéria, com várias pessoas a concordar com Matt Morgan. "Eu sinto que ela morreu. Sinto que ela foi para o paraíso e que foi o príncipe que a levou. Quer dizer, ela comeu uma maçã envenenada...", escreveu uma das utilizadoras na caixa de comentários do Buzzfeed.