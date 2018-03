Atriz porno processa advogado de Trump por difamação

O processo contra Michael Cohen surge um dia após Stormy Daniels contar que foi ameaçada fisicamente, em 2011.

A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, que alega ter tido um caso com o presidente norte-americano em 2006, vai processar o advogado de Trump, Michael Cohen, por difamação, avança a CNN.

O processo, interposto pelo advogado da actriz, Michael Avenatti, surge um dia após as revelações de Stormy Daniels durante o programa "60 minutos" da CBS – onde a vedeta da indústria pornográfica contou que foi ameaçada fisicamente, em 2011, quando se preparava para revelar o caso que tivera com Donald Trump a uma revista.

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, contou como, pouco depois de ter recebido uma proposta de 12 mil euros para revelar o caso que tivera com Donald Trump à revista In Touch, foi abordada por um homem num parque de estacionamento, em Las Vegas, quando estava acompanhada pela filha. "Um tipo chegou ao pé de mim e disse-me: ‘Deixa o Trump em paz. Esquece a história’", contou Daniels. "Ele inclinou-se, olhou para a minha filha e disse: ‘Que menina tão bonita. Seria uma pena que algo acontecesse à sua mãe.’ Depois desapareceu".



A actriz garantiu ainda que, mais recentemente, quando decidiu revelar a história do seu caso com Donald Trump, apesar de ter recebido dinheiro para assinar um acordo de confidencialidade, terá voltado a ser ameaçada.

O advogado do presidente dos Estados Unidos negou as afirmações de Stormy Daniels mas confirmou ter feito um pagamento. "Mr. Cohen fez as declarações sabendo que eram falsas", defende o advogado da actriz no processo.

A Casa Branca continua a negar o caso.