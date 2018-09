Adolescentes atiçam cão para matar gato e são alvo de ameaças de morte

Ataque cruel foi registado por uma câmara de videovigilância. Agressores são menores e foram identificados online.

Dois adolescentes britânicos foram filmados a atiçar um cão contra um gato numa rua de Methyr Tydfill, uma cidade do sul do País de Gales. As imagens captadas por uma câmara de vigilância mostram a violência do ataque, que resultou na morte do gato.O vídeo foi divulgado pela organização de proteção de animais RSPCA (Royal Society for the Preservation of Cruelty to Animals, a maior do género no reino unido) e gerou uma onda de contestação, pertante a atitude inqualificável dos dois jovens.O gato, chamado Sully, foi encontrado pelo dono no meio de uns arbustos, depois de os rapazes terem atirado o corpo sem vida por cima de um muro.O episódio não está a correr nada bem para os dois jovens, de 15 e 17 anos. Os autores do ataque foram identificados, com os seus nomes a serem divulgados na Internet. Começaram a receber dezenas de ameaças de morte. Os adolescentes foram levados a tribunal esta terça-feira. Terão de ser acompanhados por equipas especializadas em delinquência juvenil durante 1 ano e ficaram proibidos de ter animais domésticos durante 10 anos.

Nada que console os donos de Sully. "Estamos com o coração partido", diz ao Mirror um deles.