Polícia alerta para o perigo nos parques que pode matar cães

Autoridades detetaram pregos em salsichas estrategicamente colocadas nos parques e jardins, em Espanha.

A polícia espanhola dá o alerta, através das redes sociais, para que todos os donos tenham cuidado e especial atenção quando levam os cães ao parque. O aviso surge devido à comida com pregos que tem sido colocada estrategicamente para matar os animais, em Espanha.

"Foram encontradas salsichas com pregos em alguns parques. Se localizar alguma, informe sobre o local", escrevem as autoridades no aviso à comunidade.





??En algunos parques se han encontrado salchichas con clavos.

Si localizas alguna llama al 091 e informa del lugar#MaltratoAnimal ? #delito

WE ANIMALS





De acordo com o jornal La Vanguardia, esta tem sido uma prática frequente nos jardins e parques das cidades espanholas. Armadilhas do género já foram praticadas em 2017 e também foi feito o aviso por parte da Guardia Civil Espanhola.





¿Conoces al que estuvo a punto de matar 2 perros esparciendo salchichas con clavos en Elche #Alicante?

062

112