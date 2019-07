Adolescente de 17 anos diagnosticada com menopausa precoce

Chelsea Timandi é uma adolescente de 17 anos que teve os primeiros sintomas de endometriose – dor, sangramento vaginal e possível infertilidade – aos nove anos. Após ter a menstruação durante três anos consecutivos foi diagnosticada, em junho, com menopausa precoce.



"Quando eu tinha nove anos, tinha muita dor pélvica", contou a adolescente ao jornal britânico Daily Mail. Chelsea usava gelo pelo corpo todo, pensando que seriam dores de crescimento.

Com 12 anos, Chelsea mesntruou durante quatro semanas seguidas, facto que levou a mãe a tomar medidas.



"O meu médico estava confuso e perguntava-me várias vezes se tinha feito sexo, uma vez que achava que eu poderia ter uma doença sexualmente transmissível. Eu tinha 12 anos e nem sabia o que isso era", explicou. A jovem sofreu durante anos e só agora, com 17 anos, é que foi diagnosticada com menopausa precoce.

Desde que foi diagnosticada com menopausa, Chelsea recorre ao hospital de duas em duas semanas. "Tenho sempre problemas de estômago aleatórios e o meu corpo dói-me. Como sofro de fadiga, posso dormir 12 horas por noite e, no entanto, ainda preciso de algumas horas extras a meio do dia para as dores passarem".

Com 17 anos, a jovem sente que a pressão constante na sua vida quotidiana é maior do que a pressão que a maioria das adolescentes da sua idade enfrenta. "Eu tirei várias semanas de folga da escola", disse.

Na maioria dos dias, Chelsea conseguia combater a dor com medicamentos, mas muitas foram as vezes que ligava à mãe para a ir buscar. As dores insuportáveis fizeram com que se despedisse de dois empregos.

"Eu tentei 20 pílulas diferentes e agora tomo um medicamento para a menopausa, chamado Zoladex", contou.



A perda de sangue da adolescente deixou-a com anemia e atualmente está em risco de desenvolver osteoporose.

"Muitas pessoas não acreditam em mim e não têm ideia do que eu já passei", contou a jovem ao jornal britânico Daily Mail.