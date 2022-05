Adolescente ferido com gravidade após queda de quarto andar de hotel em Maiorca

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após ter caído do quarto andar do hotel BQ Belvedere, na ilha de Maiorca, Espanha. O turista britânico apresentava múltiplas fraturas e foi de imediato transportado para o hospital.

Segundo o jornal The Mirror, as equipas de emergência chegaram ao hotel durante a madrugada. As autoridades já estão a investigar o caso e revelaram que não existem indícios de ter ocorrido um crime.

O hotel onde ocorreu o acidente está localizado na Baía de Palma, a cerca de 5 quilómetros do centro da cidade.