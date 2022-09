Adolescente que matou violador condenada a pagar 150 mil euros à família

Uma adolescente vítima de tráfico de seres humanos foi acusada de homicídio por, alegadamente, ter esfaqueado o violador. Um tribunal do estado do Iowa, nos Estados Unidos, condenou a jovem, esta terça-feira, a cinco anos de liberdade condicional e ao pagamento de mais de 150 mil euros à família do homem.

Pieper Lewis, de 17 anos, foi considerada culpada e de acordo com a legislação em vigor, a indemnização à família do agressor é obrigatória.

A condenada tinha 15 anos quando apunhalou mais de trinta vezes Brooks, de 37 anos, no seu apartamento, em junho de 2020.

Segundo as autoridades, Lewis teve uma vida marcada pela violência e tentou escapar à relação abusiva que mantinha com a mãe adotiva. A adolescente chegou mesmo a dormir na entrada de um edifício quando um homem de 28 anos a levou e obrigou a ter relações sexuais com outros indivíduos.

Lewis afirmou em tribunal que foi violada diversas vezes por Brooks semanas antes do seu homicídio.

A jovem disse ainda ter sido coagida com uma faca para manter relações sexuais com Zachary Brooks.

Após vários dias a ser violada a adolescente pegou numa faca, que se encontrava numa mesa de cabeceira, e esfaqueou o homem.

Em tribunal, as autoridades não negaram que Lewis tivesse agredida, mas admitiram que aquando do esfaqueamento o homem não constituía perigo para a vítima até porque estava a dormir.



Caso viole a liberdade condicional, Lewis arrisca-se a uma pena de prisão de 20 anos.

Iowa é um dos estados norte-americanos que não protege as vítimas de tráfico humano. Ainda assim, no inicio deste ano, um projeto de lei para proteger as vítimas passou na Câmara de Iowa, mas acabou por ficar suspenso no senado.