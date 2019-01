Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado Cohen recebeu ordem de Trump para mentir

Site BuzzFeed afirma que o antigo representante legal do Presidente admitiu ter recebido ordens

Por Francisco J. Gonçalves | 10:25

O Presidente Donald Trump ordenou ao seu assessor e advogado de longa data Michael Cohen para mentir no Congresso sobre o projeto de construção de uma Trump Tower na capital da Rússia. A notícia, avançada pelo site BuzzFeed News, levou já a oposição democrata a promover uma investigação ao caso, que pode configurar um delito de obstrução da Justiça.



Cohen foi já condenado depois de admitir que mentiu ao Congresso para proteger o Presidente, mas nunca disse ter recebido ordens diretas para encobrir o envolvimento do então candidato republicano à presidência no polémico projeto imobiliário de Moscovo.



"A alegação de que o Presidente dos EUA pode ter subornado um testemunho ante o nosso comité [de serviços secretos da Câmara de Representantes] para condicionar a investigação e encobrir os seus negócios com a Rússia é uma das mais graves feitas até agora", afirmou o democrata Adam Schiff, responsável daquele comité do Congresso.



Os democratas retiraram aos republicanos a maioria na Câmara de Representantes em novembro e querem reativar o inquérito às ligações de Trump com a Rússia, investigação que os republicanos encerraram em 2018.



PORMENORES

Cancela viagem de Pelosi

O Presidente Trump cancelou uma visita da democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes, e proibiu-a de usar um avião militar para visitar as tropas norte-americanas no Afeganistão.



Declarações explosivas

A suspeita de que o Presidente tenha incorrido em obstrução à Justiça resulta do trabalho do comité de Robert Mueller, que investiga a interferência da Rússia nas presidenciais. Cohen terá admitido os factos depois de confrontado com emails e testemunhos de ex-funcionários da Trump Organization.