Advogado grava Trump a discutir pagamento a modelo da Playboy

Uma ex-modelo, Karen McDougal, diz ter tido um caso extraconjugal com o presidente norte-americano.

Um advogado de longa data do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gravou de forma secreta uma conversa com o republicano dois meses antes de este ser nomeado para a presidência do país em 2016.



Segundo avança o The New York Times, o advogado, Michael Cohen, gravou uma conversa sobre um pagamento a Karen McDougal, uma ex-modelo da Playboy que diz ter tido um caso extraconjugal com Trump.



O Departamento de Justiça teve acesso à gravação e está a investigar o envolvimento do advogado no pagamento a mulheres para esconder notícias sobre Trump antes das eleições.



Cohen, que já não defende Trump, é investigado por outros pagamentos para silenciar mulheres com histórias idênticas.



O atual advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, disse que a gravação existe, mas garante que o pagamento nunca foi feito nem Trump participou em qualquer crime.