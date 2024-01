Aeronave da Guarda Costeira não foi autorizada a descolar antes da colisão com avião que se incendiou no Japão

Flight Safety Foundation, Hassan Shahidi, através de um comunicado.



O governo do Japão informou do cancelamento de 137 voos domésticos e quatro voos internacionais devido ao acidente. Na terça-feira, o Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente.





Airbus A350 da Japan Airlines que se incendiou na terça-feira em Tóquio recebeu permissão para aterrar, mas a aeronave onde seguiam os cinco membros da Guarda Costeira que morreram não foi autorizada a descolar. São estas as conclusões das autoridades japonesas sobre o acidente, com base nas transcrições da torre de controlo do aeroporto de Haneda, segundo avançou esta quarta-feira a agência Reuters.A colisão provocou a morte de cinco dos seis membros da Guarda Costeira a bordo da aeronave. O comandante, o único sobrevivente, sofreu ferimentos graves. Já o Airbus A350 incendiou-se e acabou consumido pelas chamas. A bordo seguiam 379 pessoas, todas retiradas em segurança.De acordo com especialistas, a maioria dos acidentes deriva da conjugação de mais do que um fator. Em dezembro, a indústria da aviação conheceu novos avisos sobre a segurança nas pistas. Em causa estão preocupações com lacunas na tecnologia de alerta.