Aeroporto de Lisboa considerado o pior do Mundo

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado o pior do Mundo, segundo um ranking da AirHelp. O Aeroporto do Porto também é um dos piores classificados, aparece na 125ª posição.O Aeroporto de Lisboa alcançou uma classificação de 5,77 no AirHelp, a pior entre os 132 aeroportos avaliados.Nos parâmetros avaliados estão a pontualidade, qualidade do serviço e serviços de restauração e lojas.O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, no Qatar, foi considerado o melhor do Mundo, seguido do Aeroporto de Haneda no Japão e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.