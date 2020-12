Agência Europeia vai aprovar vacina contra a Covid-19 ainda este mês

A Agência Europeia do Medicamento (AEM), que está neste momento a avaliar as quatro principais vacinas contra a Covid-19, anunciou que a primeira que poderá obter autorização para uso em simultâneo nos 27 países europeus será a da Pfizer-BioNtech, "o mais tardar até 29 de dezembro", segundo a diretora da AEM, Emer Cooke.A seguinte será a da Moderna, mas só a 12 de janeiro. Ouvida ontem pela Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, Cooke explicou que estas são as datas em que se reúne o comité científico que está a avaliar a eficácia e segurança das novas vacinas. O processo decorre a "um ritmo excecional" porque as farmacêuticas foram partilhando com o regulador os resultados dos ensaios clínicos – um processo denominado de avaliação contínua.As outras duas vacinas em revisão contínua são a da Janssen e a da Universidade de Oxford-AstraZeneca, mas ambas estão mais atrasadas e "só durante o primeiro trimestre de 2021 serão aprovadas".