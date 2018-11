Tiroteio em centro de reabilitação faz um morto e dois feridos nos EUA. Atirador em fuga

Após ter sido chamada, a polícia encontrou uma vítima do sexo masculino, cujo óbito foi declarado no local, e dois feridos, um homem e uma mulher, que foram de imediato encaminhados para o hospital.



O alerta foi dado às 1h30 locais, cerca das 9h30 em Portugal Continental, e as autoridades locais de vários departamentos e um helicóptero não encontraram o suspeito que se mantém em fuga.



As autoridades garantem que a área circundante do centro de reabilitação é segura.





Police activity in the area of Helen Vine Detox Center. The area is secure. There is no immediate danger in the area. Detectives are actively working the case.



PIO Sergeant Michael Brovelli on scene for media inquiries.

415 797 2340 — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) November 5, 2018









Em atualização