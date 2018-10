Tiroteio em supermercado nos Estados Unidos faz vários feridos

Atirador já foi detido pelas autoridades.

21:57

Um homem baleou várias pessoas no interior de um supermercado em Kentucky, nos Estados Unidos, avançam as autoridades locais.



Segundo avança a agência Associated Press, o atirador já foi detido.

As autoridades encontram-se ainda no local. Segundo os orgãos de comunicação locais, há já pelo menos um morto.



A gravidade dos ferimentos das vítimas ainda não é conhecida.





Breaking: Multiple victims reported following a shooting at a Kroger in Jeffersontown, Kentucky. pic.twitter.com/zcWVJAouHu — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 24, 2018