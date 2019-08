Alexandre Frota diz que Jair Bolsonaro é "um idiota que nada sabe"

Três dias depois de ter sido expulso do partido presidencial, o Partido Social Liberal, PSL, por ordem do próprio Jair Bolsonaro após ter criticado o governo, o ex-ator porno e hoje deputado federal, Alexandre Frota, veio a público falar sobre a decisão do presidente. Com a sua habitual frontalidade, Frota chamou Bolsonaro de "idiota" e afirmou que o governante não tem a menor qualificação para desempenhar o cargo para o qual foi eleito.

"O Bolsonaro não é burro, se não não teria chegado onde chegou, mas é um idiota ingrato que nada sabe. Aquela cadeira de presidente é muito grande para ele e ele lambusou-se no mel da presidência. Bolsonaro mostra-se, muitas vezes, infantil. Ele não está preparado para o cargo para o qual foi eleito, para o qual eu, infelizmente, ajudei a elegê-lo", argumentou, sem papas na língua, o deputado em entrevista publicada esta sexta-feira pelo jornal "Folha de S. Paulo".

Alexandre Frota, que era vice-líder do grupo parlamentar do PSL e recebia constantes elogios de Jair Bolsonaro pela sua garra na defesa do governo e capacidade de articulação política, caiu em desgraça no partido e foi sumariamente expulso terça-feira depois de se dizer dececionado com as atitudes do governo e, principalmente, do presidente depois de assumir o cargo.



A queda de Frota foi decidida depois de o parlamentar, que foi decisivo para a aprovação pelo Congresso da difícil reforma da Segurança Social, ter criticado a indicação pelo presidente de um dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos EUA, cargo para o qual Frota avalia que o também deputado não está capacitado.

Apesar de ter sido expulso do PSL, Alexandre Frota não perdeu o mandato de deputado e está a ser disputado por nada menos do que por sete grandes partidos. Enquanto não decide para onde vai, o parlamentar reforça a sua postura crítica em relação a Jair Bolsonaro, que na entrevista classificou como "indeciso, medroso e caricato", cuja campanha à presidência apoiou desde a primeira hora, e considera que o presidente, se lhe faltarem os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, ficará irremediavelmente perdido.

"A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro ainda não saiu da campanha eleitoral. Ele acha que o palácio presidencial é um palco. Ele tem é de levantar as mãos para o Céu por ainda ter do lado dele o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Mas o castelinho de areia dele uma hora vai ruir e ele vai ficar perdido como um cãozinho viralata numa montanha de lixo."-Completou Frota.