Alexei Navalny, crítico de Putin, foi transferido do estabelecimento prisional para local desconhecido

O famoso opositor do Kremlin, Alexei Navalny, foi transferido do estabelecimento prisional onde estava a cumprir uma pena de nove anos para um local desconhecido. O advogado de Navalny afirma não saber do seu paredeiro.A 24 de março deste ano, o opositor de Vladimir Putin foi condenado a nove anos de prisão por fraude e desrespeito ao tribunal, depois de já ter cumprido uma pena de dois anos e meio por violações da liberdade condicional, em 2021.Leonid Volvok, advogado de Alexei, afirmou esta terça-feira que Navalny está a ser transferido do estabelecimento prisional onde se encontrava e que não sabe do seu paredeiro.Segunda a Reuters, o opositor de Putin foi acusado há duas semanas de criar uma organização extremista e incitar ao ódio contra as autoridades, o que implica uma pena de prisão de mais de 15 anos.