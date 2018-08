Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aliado de Trump fez acordo com a Justiça

David Pecker é proprietário de publicações que compraram histórias relacionadas com o magnata para as enterrar.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA, Donald Trump, viveu esta sexta-feira mais um dia negro, com a revelação das presumíveis traições de um aliado de peso e um colaborador.



De acordo com a imprensa norte-americana, tanto David Pecker, diretor do National Enquirer, como Allen Weisselberg, responsável financeiro da Trump Organization, firmaram acordos de imunidade com a Justiça para depor na investigação a Michael Cohen, antigo advogado do presidente, que esta semana o acusou em tribunal de violar as leis de financiamento eleitoral ao comprar o silêncio de duas ex-amantes.



O caso de Pecker é especialmente marcante, pois terá sido ele, por meio das suas publicações, a mediar os pagamentos a Karen McDougal, ex-modelo da Playboy, e à atriz pornográfica Stormy Daniels.



Uma e outra terão sido amantes de Trump em 2006 e 2007 e foram pagas em 2016 para não contarem nada sobre os affairs, protegendo, assim, a imagem do candidato à presidência.



O jornal sensacionalista ‘National Enquirer’ tinha um cofre contendo documentos relativos aos pagamentos para comprar os exclusivos de histórias como os das ex-amantes do presidente, para depois as arquivar.



O jornal terá usado esse método para impedir outras publicações de revelarem histórias escandalosas e negativas relacionadas com Trump.



Procurador responde à pressão de Trump

O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, respondeu às críticas do presidente assegurando que não cede a pressões.



Donald Trump acusou Sessions de "não controlar o Departamento de Justiça", no que parece uma reação à condenação do seu ex-diretor de campanha Paul Manafort e ao acordo judicial do seu antigo advogado, Michael Cohen, que acusa Trump de violar o financiamento de campanha.



"O Departamento de Justiça não será influenciado por considerações políticas", garantiu Sessions.