Trump: “A minha destituição faria colapsar a economia”

Presidente dos EUA diz que pagamentos a ex-amantes não são crime.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O presidente Donald Trump voltou esta quinta-feira a negar ter cometido qualquer crime com os pagamentos para silenciar duas ex-amantes e garantiu que qualquer tentativa para o destituir do cargo teria sérias consequências económicas para o país.



"Porque é que iriam destituir alguém que está a fazer uma bom trabalho? A minha destituição iria causar o colapso da economia", afirmou Trump em entrevista à Fox News horas depois de o seu antigo advogado pessoal, Michael Cohen, ter chegado a acordo com a Justiça para incriminar o presidente por causa dos pagamentos para silenciar as duas mulheres antes das eleições de 2016, que podem configurar crime de violação das leis de financiamento da campanha porque foram feitos com o intuito de proteger a imagem do candidato e não foram declarados como tal.



Trump reiterou que os pagamentos foram pessoais e não constituem qualquer crime, tendo voltado a atacar Cohen por "inventar histórias" para conseguir um acordo com a Justiça e lembrou que o ex-advogado chegou a dizer que "se colocaria à frente de uma bala por ele".



"Isto chama-se virar a casaca e devia ser ilegal", disse.



Trump defendeu ainda o ex–diretor de campanha Paul Manafort, condenado por evasão fiscal, admitindo que está a ponderar a possibilidade de um perdão presidencial.



"É um bom homem. Não fez mais que todos os outros consultores e lobistas de Washington", acusou o presidente.