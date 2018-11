Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alugar o antigo apartamento de Madonna em Londres é possível. Saiba quanto custa

Atualmente, a cantora vive com os filhos em Lisboa.

O apartamento da cantora Madonna em Kensington, em Londres, Inglaterra, onde viveu com o ex-marido, está disponível para receber turistas e registado com alojamento local, tendo um preço de 839 euros por noite.



O apartamento tem à disposição dois quartos, uma sala, duas casas de banho, uma biblioteca e uma grande varanda, segundo anuncia a plataforma de reservas HomeAway.



Quem quiser alugar o apartamento terá, no entanto, de permanecer na casa durante quatro noites, o que equivale a a mais de 3000 euros gastos no total.



