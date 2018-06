Ameaça de bomba junto à BBC e ao Consulado português em Londres

no meio de uma estrada próxima à BBC Broadcasting House e não é claro se este foi abandonado.

A estrada normalmente movimentado, no norte da estação de metrô Oxford Circus, estava deserta depois de ter sido fechada pela polícia.

"A polícia foi chamada por volta das 10h38 por relatos de um veículo suspeito", disse porta-voz da polícia londrina.

Police say they've now identified the owner of the vehicle and that staff can return to work, but that the cordon will remain in place for the time being.