Americanos abandonam o Facebook

Os utilizadores entre os 18 e os 29 anos são os mais radicais nas mudanças, já os de 65 anos são os que menos mudaram de comportamento.



Quanto à frequência com que consultam a rede social, 42% deixou de ir ao Facebook durante várias semanas.



44% dos utilizadores entre os 18 e 29 anos apagaram a aplicação por mais do que uma vez no último ano enquanto só 12% dos utilizadores acima dos 65 anos o fizeram.



54% dos utilizadores alteraram as suas definições de privacidade no último ano. O estudo foi feito entre maio e junho após as revelações