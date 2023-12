"Amo-a, mas não é uma boa mãe": Jovem inglês que esteve desaparecido durante seis anos conta os detalhes da fuga

"Percebi que não era uma boa maneira de viver para o meu futuro.

A nuvem dissipou-se, porque comecei a pesar tudo novamente, nomeadamente os prós e os contras de viver em Inglaterra", detalhou.





A criança desapareceu aos 11 anos com a mãe e o avô, durante umas férias no sul de Espanha.A 14 de dezembro, após ser encontrado numa zona montanhosa, o menor disse às autoridades que estava em França há dois anos. Alex, agora com 17 anos, encontrava-se em bom estado de saúde e garantiu não ter sofrido maus tratos.A criança estava cansada de mudar de casa constantemente e de trabalhar com o avô a troco de alimentação e alojamento. Durante os seis anos em que esteve desaparecido, Alex só conheceu uma amiga espanhola num café e nunca frequentou a escola. "Sem amigos, sem vida social. Trabalhar, trabalhar e não estudar. Esta era a vida com a minha mãe (...) Amo-a, mas não é uma boa mãe", vincou.Enquanto a mãe, de 43 anos, "não estava aberta a outras opiniões", o avô, de 64, queria que Alex seguisse o "melhor caminho", de acordo com o jovem.A versão coincide com a de Frédéric Hambye e Ingrid Beauve, proprietários de uma pousada em Camps-sur-l'Agly, França. No domingo, indicaram que conheciam o jovem por Zach e tomaram conta dele durante vários períodos de tempo desde o final de 2021."Da primeira vez, Zach/Alex chegou acompanhado do avô e da mãe. Ficou connosco em certas semanas, ajudando na manutenção do jardim e na cozinha, em troca da estadia e de alimentação", asseveraram, através de um comunidado citado pela imprensa britânica."Ele saiu várias vezes para se juntar à mãe em sucessivos locais de residência (...) A última vez que vimos o Zach/Alex foi no princípio deste verão", detalharam.O jovem estava a residir num quarto alugado com a mãe, em Aude, no sul de França. A 11 de dezembro, colocou-se em fuga durante a noite com o objetivo de chegar a Toulouse, a cidade mais próxima.Três dias depois, quando a polícia o identificou, Alex mentiu para proteger a mãe e o avô e disse que estava numa caminhada de quatro dias pelas montanhas. "Eu não me perdi. Só não queria voltar atrás para que a história parecesse verdadeira", confessou. A polícia tirou-lhe impressões digitais e nesse momento pensou que "não deveria ter dito nada".No domingo, o menor regressou ao Reino Unido e reencontrou a avó e tutora legal. As autoridades britânicas querem interrogá-lo com o propósito de descobrir o paradeiro da mãe e do avô.